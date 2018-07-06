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В Кисловодске реконструировали старинную летнюю эстраду "Музыкальная раковина"

В стране
6 июля, 22:57 UTC+3 КИСЛОВОДСК КИСЛОВОДСК 6, июля. /ТАСС

В постройке, датированной 1896 годом, будут проводиться показы музыкальных фильмов, трансляции оперных постановок и мюзиклов ведущих мировых музыкальных театров

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КИСЛОВОДСК, 6 июля. /ТАСС/. Старинная летняя эстрадная площадка "Музыкальная раковина" открылась в пятницу после реконструкции в Северо-Кавказской государственной филармонии в Кисловодске кинопоказом мюзикла "Ла-ла-лэнд".

"Музыкальная сцена XIX века обрела новую жизнь и получила новый, крайне популярный и востребованный у зрителей формат проведения мероприятий на открытом воздухе - open-air", - рассказала ТАСС замгендиректора филармонии Екатерина Артаманова.

Музыкальная раковина будет открыта для гостей и жителей Кисловодска с апреля по октябрь. На ней будут проводиться показы музыкальных фильмов, трансляции оперных постановок и мюзиклов ведущих мировых музыкальных театров. В будущем планируется проведение дискотек для клубной молодежи с участием известных ди-джеев.

Открытие состоялось в рамках ежегодного летнего Международного фестиваля академической музыки памяти В. И. Сафонова, который продлится в филармонии до 5 августа. В июле 2018 года Северо-Кавказская государственная филармония и Академический симфонический оркестр имени В. И. Сафонова отмечают свое 123-летие.

В реестре памятников культурного наследия "Музыкальная раковина" датируется 1896 годом. Именно тогда в Кисловодске возвели все здания Курзала - культурно-развлекательного комплекса Владикавказской железной дороги, построенного в Кисловодске для отдыхающих на водах.

Здание строили по образцу самых известных культурных центров Европы - Монте-Карло, Баден-Бадена. Архитектор Евгений Дескубес использовал эклектический стиль и формы, присущие французскому нео-ренессансу с множеством изящных декоративных элементов, а на площадке комплекса также располагалась открытая летняя эстрада с "ракушкой", вписанной в общий ансамбль.

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