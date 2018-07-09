Экспедиция "Байкал-Аляска" задержалась в одном из сел Чукотки из-за шторма

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Экспедиция "Байкал-Аляска" пережидает шторм в селе Мейныпильгыно Анадырского района Чукотки. Из-за этого график прихода катамарана в Анадырь сдвигается с 10 на 12 июля, сообщила корреспонденту ТАСС в понедельник представитель экспедиции Анна Важенина.

"Первый раз непогода в Беринговом море застала катамаран возле села Хатырка. Там члены экспедиции встретили День Рыбака и купили три бочки топлива. Затем экспедиции удалось добраться до села Мейныпильгыно, где она пережидает непогоду. Сейчас в море не выходят даже сухогрузы, но Гидрометцентр дает скорое улучшение погоды, поэтому ориентировочно в Анадырь экспедиция прибудет 12 июля", - рассказала Важенина.

В столице Чукотки моряки задержатся на три дня. Там произойдет частичная замена экипажа, один из новых его членов уже прибыл в понедельник в Анадырь из Иркутска, а второй моряк прилетит во вторник из Якутска. Также у членов экипажа запланированы встречи с региональным правительством и небольшие лекции для школьников и студентов.

Далее экспедиция возьмет курс на бухту Провидения, а также посетит территорию национального парка "Берингия", где проведет съемки для своего фильма. Ориентировочное время прибытия в финальную точку маршрута Анкоридж - 25-26 июля.

Второй этап экспедиции стартовал 17 июня в Петропавловске-Камчатском. Длина маршрута "Петропавловск- Камчатский-Анадырь-Ном-Датч-Харбор-Анкоридж" составит 6 тыс. километров. В прошлом году катамаран "Искатель" прошел от Иркутска до Камчатки 7 тыс. км.

Главная цель похода - показать стране интересных и ярких людей, которые реализуют на севере России необычные бизнес проекты и проекты, связанные с творчеством. Для этого снимается документальный фильм.