Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пять кандидатов в губернаторы Орловской области сдали подписи для регистрации

В стране
9 июля, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Изначально в избирательной гонке участвовали девять человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Орловской области завершила прием документов для регистрации кандидатов в губернаторы, подписные листы сдали пять человек, сказала в понедельник ТАСС секретарь регионального избиркома Светлана Гонтарь.

"Было девять кандидатов, четверо до нас не дошли", - сказала Гонтарь.

Документы подали врио губернатора Андрей Клычков, Евгений Алехин, выдвинутый партией "Родина", Елена Крачнакова от "Патриотов России", представитель ЛДПР Андрей Куцын и Руслан Перелыгин от "Справедливой России".

До регистрации не дошли Василий Воробьев от партии "Честно/Человек. Справедливость. Ответственность", Алексей Гусев от Партии роста, Виталий Рыбаков от партии "РОС", Иван Устинов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Досрочные выборы губернатора Орловской области состоятся в единый день голосования, 9 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Орловская область Единый день голосования - 2018
Персоны
Клычков, Андрей Евгеньевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
2
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
3
В Москве избили депутата от ЛДПР Сергея Жигарева
4
Суд на Кубани взыскал по 500 тыс. рублей с Насти Рыбки и Алекса Лесли по иску Дерипаски
5
На место захоронения в Грузии четырехлетнего мальчика указал подозреваемый в убийстве
6
Романцев: Черчесову нужно продолжать работать главным тренером сборной России после ЧМ
7
У Кремля нет информации о том, находился ли самолет лидера КНДР во Владивостоке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!