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Сумма штрафов за санитарные нарушения в детских лагерях Ленобласти превысила 2,4 млн руб.

В стране
9 июля, 16:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, июля. /ТАСС

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора, выявленные случаи могли бы стать причиной возникновения инфекционных заболеваний

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области оштрафовало летние оздоровительные лагерях региона на сумму свыше 2,4 млн рублей за нарушения санитарного законодательства, сообщила руководитель управления Ольга Историк в понедельник на пресс-конференции в петербургском пресс- центре ТАСС.

Она уточнила, что нарушения были выявлены во время проверок, проведенных в первую и вторую смену летней оздоровительной кампании. "Проведено 57 плановых и 275 внеплановых проверок, были поводы для проведения санитарно-эпидемиологических расследований инфекционных заболеваний. Практически все проверки в первую смену были связаны с нарушениями санитарного законодательства. По итогам завершившихся в первую и вторую смену проверок вынесено 365 штрафов, общая сумма штрафов составила более 2,4 млн рублей", - рассказала Историк.

Глава управления отметила, что иногда руководителям образовательных учреждений нарушения кажутся несущественными, однако "эти несущественные нарушения санитарного законодательства могут привести к развитию инфекционных заболеваний".

На территории Ленинградской области в летней оздоровительной кампании участвуют более 600 учреждений. Специалисты Роспотребнадзора проверяют в лагерях персонал, обследуют пищеблоки, берут пробы воды, песка, почвы.

Как рассказал на пресс-конференции заместитель начальника главного управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Ленинградской области Александр Дегтев, в летних лагерях региона специалисты выявили 384 нарушения требований противопожарной безопасности. Но, по его словам, нарушения удалось устранить до заезда детей в летние лагеря. "По результатам проверок были привлечены 31 юридическое и 23 должностных лиц к административной ответственности", - сообщил он.

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