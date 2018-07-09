Власти Мурманской области выделят 3 млн рублей на проведение арктического фестиваля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Мурманской области выделит из бюджета региона 3 млн рублей на проведение ежегодного арктического фестиваля развития территории "Териберка. Новая жизнь", который запланирован на 21-22 июля. Об этом по итогам оперативного совещания в правительстве области сообщила пресс-служба администрации региона.

С 2015 года в Мурманской области проведены три фестиваля "Териберка. Новая жизнь", в 2017 году его площадки посетили более 4 тыс. человек. Организаторами мероприятия выступали сельскохозяйственный кооператив Lavka Lavka и фонд "Большая земля", но в этом году из-за нехватки средств спонсоры приняли решение отказаться от проведения мероприятия.

"Понимая популярность данного мероприятия, мы считаем необходимым провести его в намеченные сроки 21-22 июля. В настоящее время ведется работа по организации всех заявленных ранее площадок фестиваля (спортивная, гастрономическая, музыкальная, архитектурно-урбанистическая и зона ремесел). Появятся и новые площадки - зона исторической реконструкции и шоу-показ коллекций местных дизайнеров. Финансовая поддержка правительства Мурманской области на проведение фестиваля в этом году составляет 3 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольги Кузнецовой.

По словам первого заместителя главы региона Алексея Тюкавина, если выделенной суммы окажется недостаточно, то могут быть задействованы и средства из резервного фонда. "Главное - мы должны показать, что этот фестиваль нам интересен, нужен, и мы способны его проводить. Фестиваль "Териберка. Новая жизнь" стал своеобразным туристическим брендом. Нам ни в коем случае нельзя отказываться от его проведения", - приводятся его слова в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Мурманской области Григория Стратия, центральным событием международного фестиваля в селе Териберка должен стать конгресс социологов и урбанистов, на котором российские и зарубежные специалисты должны обсудить вопрос взаимодействия региональных сообществ, социальные изменения и проблемы российского общества, в том числе на удаленных мероприятиях. Как и в прошлые годы планируется создать архитектурную, музыкальную, гастрономическую, спортивную зоны, а также площадки экологического туризма и ремесел. Одной из задач фестиваля станет популяризация поморской культуры и фольклора.

Село Териберка расположено в 150 км от Мурманска, на берегу Баренцева моря, в нем проживают около 1000 человек. В постсоветское время поселок пришел в упадок, многие предприятия закрылись. В номинировавшемся на "Оскар" фильме Андрея Звягинцева "Левиафан" Териберка была представлена символом заброшенности и безысходности провинциальной России.