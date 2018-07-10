В Чечне планируют создать окружной ожоговый центр

ГРОЗНЫЙ, 10 июля. /ТАСС/. Ожоговый центр, в котором смогут проходить лечение жители всего Северного Кавказа, планируют создать в Чечне, сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

"Последствия некоторых несчастных случаев бывают настолько сложны, что перевозить пациента в федеральный центр невозможно, - сказал Сулейманов. - Необходимо обосновать, в каком именно виде создавать ценр: будет ли это отдельное учреждение или на базе какой-либо больницы".

Как сообщили ТАСС в республиканском министерстве здравоохранения, в регионе действует одно ожоговое отделение на базе городской клинической больнице. С начала года в ожоговые центры других регионов из Чечни были эвакуированы 13 человек.