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В Чечне планируют создать окружной ожоговый центр

В стране
10 июля, 16:26 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 10, июля. /ТАСС

Перевозить пациента после несчастных случаев в федеральный центр не всегда возможно, считает министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов

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ГРОЗНЫЙ, 10 июля. /ТАСС/. Ожоговый центр, в котором смогут проходить лечение жители всего Северного Кавказа, планируют создать в Чечне, сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

"Последствия некоторых несчастных случаев бывают настолько сложны, что перевозить пациента в федеральный центр невозможно, - сказал Сулейманов. - Необходимо обосновать, в каком именно виде создавать ценр: будет ли это отдельное учреждение или на базе какой-либо больницы".

Как сообщили ТАСС в республиканском министерстве здравоохранения, в регионе действует одно ожоговое отделение на базе городской клинической больнице. С начала года в ожоговые центры других регионов из Чечни были эвакуированы 13 человек.

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