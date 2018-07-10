Путешественник Леонид Круглов представит фильм "Великий Северный путь" в Москве 17 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский путешественник, режиссер-документалист, член Русского географического общества Леонид Круглов, повторивший маршрут казака-землепроходца Семена Дежнёва и преодолевший со своей командой 10 тыс. километров по российской Арктике, впервые покажет снятый об этом фильм 17 июля. Премьера документальной ленты под названием "Великий Северный путь" пройдет в московском клубе RussiaDiscovery, сообщил ТАСС автор фильма.

"В середине XVII века Дежнев решил отправиться за "Большой камень", как тогда называли Урал, искать счастье и удачу. Путешествуя на собачьих и оленьих упряжках, а потом пересев на лодку, он в итоге добрался до Чукотки. Мы прошли по его следам, используя те же виды транспорта, и сняли фильм о том, как именно начиналось открытие Сибири", - сказал Круглов.

По его словам, первый показ фильма будет закрытым, однако затем "Великий Северный путь" планируют показывать в российских кинотеатрах. На этот счет, сказал автор ленты, он уже ведет переговоры с прокатчиками.

Путь выдающегося исследователя современным путешественникам помогли установить в деталях сотрудники Российской государственной библиотеки - для этого потребовалось "поднять" отчеты Дежнёва царю Алексею Михайловичу. "У Дежнёва это путешествие заняло почти 15 лет, мы справились [с прохождением того же маршрута] за четыре года. В общей сложности в нашей экспедиции участвовали 64 человека. Постоянная же команда состояла из трех человек - меня и двух операторов", - добавил Круглов.

Чтобы пройти по пути Дежнёва, путешественники XXI века старались по максимуму использовать те же, что и он, средства передвижения. "С Федором Конюховым мы прошли на собачьих упряжках от Архангельской области (где расположен Великий Устюг, родной город Дежнёва - прим. ТАСС) до Республики Коми. Дальше - из Коми до Тобольска - мы передвигались на оленях с оленеводами Ямала; от Тобольска до Якутска мы использовали все что могли, в том числе малую авиацию, - на маленьком одновинтовом самолете преодолели плато Путорана побывали в Оймяконе. До Чукотки добрались по морю Лаптевых на катамаране морского типа под парусом", - рассказал Круглов.

Семен Дежнёв (около 1605 - 1673) - русский путешественник, землепроходец, мореход, исследователь Северной, Восточной Сибири и Северной Америки, казачий атаман, торговец пушниной. Является первым мореплавателем, прошедшим Берингов пролив, который отделяет Азию от Северной Америки. Дежнёв сделал это в 1648 году, за 80 лет до русского военного мореплавателя Витуса Беринга. Имя Дежнёва носит крайняя восточная материковая точка Чукотки и всей Евразии.