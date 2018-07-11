Водоснабжение северных районов Геленджика затруднено из-за засухи

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Засуха в Краснодарском крае привела к тому, что питающий северную часть Геленджика водозабор дает в два раза меньше воды, чем в прошлые годы, и перераспределение ресурсов с других сетей не может полностью решить ситуацию. Именно с этим связано ограничение водоснабжения в Геленджике и двух входящих в городской округ поселков, сообщил в среду в видеообращении мэр Виктор Христиан.

Ранее сообщалось, что из-за засухи в Геленджике в разгар курортного сезона решено ограничить водоснабжение, в ближайшее время вода будет подаваться по графику. Отмечалось, что сети не справляются с нагрузкой.

"Основной источник воды - это Троицкий групповой водовод и Дивноморский водозабор. К сожалению, из-за засушливого периода времени на Дивноморском водозаборе, который насчитывает 35 скважин на сегодня, 10 [скважин] сухие. <... > В прошлом году на эту дату получали 12-15 тыс. кубов за сутки с Дивноморского водозабора, сегодня мы получаем всего 7 тыс. Троицкий групповой водовод, который считается основным поставщиком воды в город-курорт Геленждик на сегодня максимально подает 32 тыс. кубов, но в сумме, конечно, то количество, которое есть, не позволяет обеспечить в полном объеме наш город, а также населенные пункты Кабардинка и Дивноморское (курортные поселки, входят в состав городского округа Геленджик - прим. ТАСС)", - сказал мэр.

Он уточнил, что до настоящего момента ни один район города не испытывал проблем с водоснабжением, но сейчас придется ввести подачу воды по графику для Дивноморского, Кабардинки непосредственно Геленджика. "Я хочу принести извинения жителям города, гостям нашего курорта, но, как говорится, год на год не приходится", - добавил мэр.

Ранее сообщалось, что коммунальные сети в курортных городах Краснодарского края серьезно изношены и могут не выдержать нагрузку. 6 июля в Геленджике, на который приходится четверть турпотока региона, вышла из строя канализационно-насосная станция, из-за этого купание в бухте запрещено.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек.