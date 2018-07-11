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Строительство участка "Тавриды" в Крыму приостановили после обнаружения большой пещеры

В стране
11 июля, 11:25 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 11, июля. /ТАСС

Глава региона Сергей Аксенов отметил, что объект исследуют спелеологи Российского географического общества

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Большая карстовая пещера обнаружена в Крыму при строительстве трассы "Таврида", строительные работы на участке временно приостановлены на время исследований, сообщил в своем Facebook в среду глава Крыма Сергей Аксенов.

"Трасса "Таврида" продолжает удивлять: в ходе работ была обнаружена карстовая пещера, самая большая в предгорном Крыму. Вчера встречался со спелеологами Российского географического общества, которые исследуют уникальный объект. Работы на этом участке приостановлены до тех пор, пока исследования не завершатся, потому что, по мнению специалистов, может существовать угроза провала дорожного полотна. По результатам будем принимать решение, как действовать дальше, здесь возможны варианты", - написал он.

По его словам, он поручил создать комиссию. "Предполагается, что в ее состав будут включены специалисты Российского географического общества, Российского союза спелеологов, министерств транспорта, экологии и природных ресурсов, Ростехнадзора, Крымского федерального университета, а также компании ВАД, которая ведет строительство трассы", - отметил глава Крыма.

Согласно госконтракту, рабочее движение на первой очереди трассы "Таврида", которая соединит Крымский мост с остальными районами Крыма, по двум полосам от Керчи до Симферополя откроется в декабре этого года. Ввод в эксплуатацию всех 250 километров трассы в четырехполосном исполнении до Севастополя запланирован на декабрь 2020 года.

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