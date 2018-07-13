Норильск отметит 65-летие концертами и карнавальным шествием

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Город Норильск на севере Красноярского края отметит 65-летний юбилей в субботу карнавальным шествием, концертами популярных исполнителей и детскими спектаклями.

Карнавал и столичные звезды

Первые мероприятия начнутся уже в пятницу. Так, в сквере городского музея пройдет церемония гашения почтовой марки, которую специально выпустили к юбилею города. А на улице Советской откроется продовольственная ярмарка "Вкусы мира", где горожане и гости города смогут не только приобрести продукцию местных товаропроизводителей, но и попробовать традиционные блюда народов Крайнего Севера. Главные же мероприятия намечены же на субботу.

"Карнавальное шествие колоннами пройдет по Ленинскому проспекту (центральная улица Норильска - прим. ТАСС) и объединит более 3,5 тыс. человек. Оно начнется в субботу. Участники шествия - работники бюджетных учреждений и компании "Норникель", представители коммерческих структур, общественных, национально-культурных организаций и все активные горожане", - рассказали в мэрии

Норильчане объединятся в колонны, каждая из которых будет оформлена в соответствии с определенной эпохой истории города. Участники оденутся по моде разных эпох - 50-х, 60-х годов и последующих десятилетий существования Норильска. К шествию смогут присоединиться все желающие.

На стадионе "Заполярник" перед горожанами выступят известные музыкальные исполнители: рок-группы "Чиж и Ко" и "Браво", а также певица Бьянка. Клоун-группа из Москвы "Чудаки" представит детские спектакли "Бал насекомых" и "Цирк чудаков".

Традиционно день города пройдет в один день с профессиональным праздником металлургов, поскольку город сложился вокруг металлургических предприятий. В пятницу состоится награждение работников заполярного филиала "Норникеля" профессиональными наградами.

История города

История города тесно связанна с развитием металлургии. В 1920 году на Таймыр для изучения месторождений медно-никелевых руд прибыла экспедиция геолога и исследователя Арктики Николая Урванцева. В 1921 году, во время второй норильской экспедиции, у подножия горы Рудной геологи группы Урванцева построили первый норильский деревянный домик. В 1939 году Норильск стал рабочим поселком, в этот же год на севере Красноярского края заработал металлургический комбинат. В 1953 году Норильск получил статус города.

Впрочем, исследователи отмечают, что первое поселение появились тут раньше 1921 года. В 2016 году археологи при исследованиях возле Норильска нашли артефакты, позволяющие предположить существование в XIX веке поселения в районе современного города. Среди находок стекло того периода, остатки кожаной обуви, другие материалы.

На встрече с горожанами, что состоялась несколько дней назад, директор Научно-производственного объединения "Археологическое проектирование и изыскания" Данил Лысенко рассказал об изучении найденных на Таймыре за два года артефактов.

"С точки зрения науки, станок Норильский и современный город - это одно и то же поселение, а говорить мы можем, как минимум, о XVIII веке", - сказал Лысенко.

Перспективы Норильска

Дальнейшие перспективы развития заполярного города также связаны с российским освоением Арктики, говорят эксперты.

"В политике Российской Федерации Норильск -- это базовая точка освоения нашей красноярской Арктики. Это не только никель и другие металлы, но и уголь, нефть, газ. Кроме того, в перспективе Норильск станет одним из центров профессиональной подготовки. Здесь на базе Норильского индустриального института появится центр подготовки инженерных кадров для всех отраслей, связанных с развитием Арктической зоны", - заявил журналистам спикер Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.

Статс-секретарь - вице-президент по взаимодействию с органами власти управления компании "Норникель" Владислав Гасумянов отметил, что ввод в эксплуатацию оптиковолоконной линии связи и появление в городе высокоскоростного интернета дало новое качество жизни норильчанам.

"Мы даем второй дыхание Южному кластеру, с которого некогда начинался Норильск. Он входит в большую инвестиционную программу "Енисейской Сибири" (проект развития регионов Центральной Сибири, на территории которых протекает река Енсией - прим. ТАСС), там появятся новые большие инвестиции и новые рабочие места", - добавил Гасумянов.

О городе

Норильск расположен в 300 км к северу от Северного Полярного Круга, в 2400 км от Северного Полюса. До столицы Красноярского края - 1500 км. Норильск - один из пяти самых северных городов мира с численностью населения более 100 тыс. человек (в Норильске проживает 170 тыс. человек). В пятерку самых северных входят также российский Мурманск, норвежский Хаммерферст, Анкоридж на Аляске и столица финской Лапландии, город Рованиеми.