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Памятник архитектуры "Дача Башенина" в Удмуртии планируют отреставрировать к 2020 году

В стране
13 июля, 19:54 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 13, июля. /ТАСС

"Дача Башенина" развивается как центр изучения и формирования культурных традиций

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ИЖЕВСК, 13 июля. /ТАСС/. Художественно-выставочный комплекс "Дача Башенина", памятник архитектуры федерального значения начала XX века, расположенный в городе Сарапуле, власти Удмуртии планируют отреставрировать к 2020 году. Об этом в пятницу сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время рабочего визита в город.

"До конца года мы изыщем средства на то, чтобы непосредственно этот замечательный уникальный объект - дача Павла Андреевича Башенина - разработать и подготовить проектно-сметную документацию и экспертизу пройти. <…> Будем стараться к 2020 году, к столетию государственности Удмуртии, войти в федерально-целевую программу или в федеральную адресно-инвестиционную программу на софинасирование на ремонт, реконструкцию непосредственно этого объекта", - сказал он.

Глава города Александр Ессен уточнил журналистам, что на реконструкцию объекта требуется порядка 90 млн рублей. "Больше всего средств уйдет на эти красивые окна, каждое из них в зависимости от этажности, оно индивидуально, особенно оконные конструкции на башенной части", - сказал он.

В пятницу в Сарапуле в день 150-летия со дня рождения бывшего городского главы Павла Башенина, которому принадлежала дача, создан фонд содействия сохранению и развитию исторических культурных и духовных традиций Сарапула имени Башенина. По словам Ессена, уставной капитал фонда сейчас составляет 1 млн рублей. "Если у нас после сегодняшнего мероприятия будут еще учредители, то устав увеличится. <…> Мы намерены в ближайшее время собрать 5 млн рублей", - сказал он.

О даче

По данным музея культуры и истории Среднего Прикамья, дача была построена для городского главы Сарапула, мецената Павла Башенина в лесной зоне города в начале 20 века. Каменное здание построено в стиле модерн с применением новых для того времени технологий: здесь есть железобетонные конструкции, электричество, водопровод. Его особенностью является имитация деревянной дачной архитектуры с включением стилизованных готических мотивов, использование балконов, веранд, эркера, высокой кровли с резным коньком.

После 1917 года здание было национализировано, в конце 80-х бывшая усадьба пришла в запустение, здание стало разрушаться. Работы по восстановлению памятника начались в 1991 году, в 1995 году художественно-выставочный комплекс открылся после реставрации, здесь размещена художественная коллекция музея. Сегодня "Дача Башенина" развивается как центр изучения и формирования культурных традиций.

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