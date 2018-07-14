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В Минводах на железнодорожной станции появился барельеф Николая II

В стране
14 июля, 15:17 UTC+3 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ВОДЫ 14, июля. /ТАСС

Мемориальную доску из красного гранита изготовили по заказу местных казаков

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 14 июля. /ТАСС/. Мемориальная доска с барельефом Николая II, посвященная прибытию последнего российского императора в декабре 1914 года в Минеральные Воды, открыта в субботу на здании городского железнодорожного вокзала, передает корреспондент ТАСС.

"Барельеф открывается в преддверии 17 июля - дня памяти Святых Царственных Страстотерпцев, - рассказал ТАСС атаман Минераловодского районного казачьего общества Олег Губенко. - Достоверно известно, что в декабре 1914 года Николай II, возвращаясь с Кавказского фронта, принимал на станции депутацию Ставропольской губернии".

Доска из красного гранита размером 120 на 200 см снабжена памятной надписью и барельефом с изображением императора в папахе, черкеске с газырями, а также казачьей саблей и кинжалом. Она изготовлена она по заказу местных казаков.

Новый барельеф осветил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

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