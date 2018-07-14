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В Ингушетии отметили 26-ю годовщину со дня образования республики концертом и выставками

В стране
14 июля, 23:44 UTC+3 МАГАС МАГАС 14, июля. /ТАСС

В Назрани выступили музыканты из регионов СКФО, художники и мастера декоративно-прикладного искусства представили выставку своих работ

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МАГАС, 14 июля. /ТАСС/. Праздничным концертом, выставками и национальными подворьями 16 народов, проживающих в республике, отметила Ингушетия 26-ю годовщину со дня образования региона. В праздничных мероприятиях в Летнем амфитеатре в Назрани приняли участие около 2 тыс. человек.

День образования Ингушетии ежегодно отмечается 4 июня. Но из-за выпавшего на это время священного для мусульман месяца поста Рамадан глава республики Юнус-Бек Евкуров принял решение перенести празднование на июль.

"Мы состоялись, республика есть, она динамично развивается и по праву занимает место среди лучших регионов страны. Наша задача радоваться этому и приумножать все, что сделано, чтобы новое поколение видело пример развития, силы духа, и это все благодаря тем, кто стоял у истоков ингушской государственности, тем, кто в разные времена руководил республикой, депутатскому корпусу, мудрому и трудолюбивому ингушскому народу. Поздравляю нашу любимую республику с днем рождения", - сказал во время праздничного концерта Евкуров.

В концерте приняли участие не только артисты ингушской эстрады, но и музыканты из регионов СКФО. 16 подворий развернули во дворе Летнего амфитеатра в Назрани. Именного такое количество диаспор проживает на территории республики. В небольших павильонах украинцы, русские, азербайджанцы, узбеки, представители других народов предлагали блюда своих национальных кухонь. А художники и мастера декоративно-прикладного искусства представили выставку своих работ.

"Я проживаю в Ингушетии около 20 лет, приехал по работе и решил остаться здесь жить и ни разу не пожалел о своем выборе. Здесь родились и выросли мои дети, потому День Республики Ингушетия - праздник и для нас тоже, потому что теперь это наш дом, мы любим эту республику. Мы трудились все утро, мало кто откажется от настоящего узбекского плова", - сказал ТАСС член общины Узбекистана, проживающей на территории Ингушетии, Аслиддин Гурамов.

Территория современной Ингушетии в разное время входила в состав Терской области, Чечено-Ингушской автономной области, Чечено-Ингушской АССР. В 1991 году состоялся всенародный ингушский референдум по вопросу восстановления ингушской государственности путем образования Ингушской Республики в составе РСФСР. 4 июня 1992 года было принято решение об образовании республики.

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