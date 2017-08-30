Амурский газоперерабатывающий завод

В 18 км от города Свободный Амурской области строится крупнейшее в России и одно из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность предприятия составит 42 млрд куб. м сырьевого газа в год (для сравнения, объем переработки природного газа всеми существующими газоперерабатывающими заводами России в 2016 году составил около 74 млрд куб. м в год).

В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м год.

Амурский ГПЗ - важнейшее звено в технологической цепочке поставок товарного газа в Китай по "восточному" маршруту, в которую также входят объекты добычи и подготовки газа Якутского и Иркутского центров газодобычи и магистральный газопровод "Сила Сибири", по которому газ будет поступать на завод и далее на экспорт в КНР. Амурский ГПЗ предназначен для подготовки газа для экспортных поставок в КНР; извлечения этановой фракции в объеме до 2,2 млн. тонн в год (для поставок на Амурский ГХК, реализацию которого прорабатывает Группа "Сибур"); производства товарных сжиженных углеводородных газов экспортного качества в объеме до 1 700 тыс. тонн в год; производства гелия в объеме до 60 млн куб м в год. В пиковый год строительства на площадке будет задействовано более 15 000 человек строительных специальностей. Пуск завода даст мощный стимул социально-экономическому развитию региона и создаст более 3 000 новых рабочих мест.