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Индустриальный парк "ХЗСК"

Экономика и бизнес ВЭФ-2017
30 августа, 17:14 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ИП "ХЗСК" создан на базе действующего завода по производству керамического кирпича. 30.08.2016 года ООО "Хабаровский завод строительной керамики" официально получило статус индустриального парка, что подтверждается сертификатом индустриального парка национального стандарта РФ.

Основными участниками проекта создания индустриального парка являются управляющая компания и инвестор проекта в одном лице, а также резиденты индустриального парка. Кроме того, значительную роль на начальных этапах развития индустриального парка играют следующие органы власти всех уровней, а также специализированные организации:

- Министерство экономического развития (предоставление государственной поддержки создания и развития индустриального парка);

- Министерство промышленности и торговли (оказание мер государственной поддержки индустриальному парку в рамках программы стимулирования в сфере промышленности);

- Министерство по развитию Дальнего Востока (на основании проекта решения Минвостокразвития правительство Российской Федерации может включить индустриальный парк в границы территории опережающего социально-экономического развития "Хабаровск");

- министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края (внесение в Реестр приоритетных инвестиционных проектов Хабаровского края);

- администрация Хабаровского муниципального района Хабаровского края (предоставление управляющей компании земельного участка на праве аренды с целью создания индустриального парка, выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры и производственных объектов индустриального парка);

- ресурсоснабжающие организации (предоставление коммунальных ресурсов (услуг) управляющей компании для обеспечения функционирования производств резидентов на территории создаваемого индустриального парка);

- подрядные организации (обеспечение проектных, строительных и монтажных работ по реализации инвестиционных проектов резидентов создаваемого индустриального парка).

Якорными резидентами создаваемого индустриального парка являются предприятия ООО "Теплоэффективный блок", ООО "Дальэнергогаз" и ООО "РБУ-ДВ". Деятельность ООО "Теплоэффективный блок" связана с производством бетонных стеновых материалов; ООО "Дальэнергогаз" - строительство газовой компрессорной станции для заправки автобусов; ООО "РБУ-ДВ" - производство бетона различных марок.

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