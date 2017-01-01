Соглашение о строительстве терминала аэропорта в Петропавловске-Камчатском подпишут на ВЭФ

Инвестором проекта выступит холдинг "Аэропорты регионов", который намерен вложить в развитие Елизово 7,8 млрд рублей

ТАСС, 1 сентября. Подписание соглашения о строительстве нового терминала аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском пройдет в сентябре во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба фонда "Росконгресс", который является организатором форума.

"Подписание соглашения о строительстве нового терминала международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) состоится в ходе сессии "Аэропорты. Новая очередь проектов", посвященной модернизации аэродромной инфраструктуры на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, соглашение подпишут министр транспорта РФ Максим Соколов, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и гендиректор холдинга "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский.

Инвестором проекта выступит холдинг "Аэропорты регионов", который намерен вложить в развитие Елизово 7,8 млрд рублей, в частности, построить новый пассажирский терминал площадью 21,5 тыс. кв м для приема внутрироссийских и международных рейсов с обслуживанием до 1 млн пассажиров в год, а также служебно-технические объекты, гостиничный комплекс на 120 номеров, торгово-офисную зону площадью около 5 тыс. кв м.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, участие в нем подтвердили делегации 24 стран, в том числе Китая, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, Германии. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестпроектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На форуме было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.