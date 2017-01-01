{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
1 сентября, 18:27
Создание дальневосточного центра глубокой переработки древесины в Амурске

"РФП Групп" реализует инвестиционный проект "Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины". Проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Является резидентом ТОСЭР "Комсомольск", площадка "Амурск". Проектом предусмотрено строительство завода по производству лущеного шпона из лиственницы мощностью 300 тыс. м3/год, завода по производству пиломатериалов из ели и пихты мощностью 240 тыс. м3/год, завода по производству древесных гранул (пеллет) мощностью 100 тыс.тон/год.

Основные перерабатывающие мощности расположены в Амурске на территории 200 га (земля комплекса в собственности РФП). Продукция проекта находит широкое применение для производства конструкционной фанеры высокопрочной и влагостойкой, производства фанеры, используемой во внутренней обшивке контейнеров, производства оснований для половых покрытий, производства LVL (клееных конструкционных балок), декорирования мебели и дверных полотен, генерации тепла и электричества из возобновляемых источников.

Продукция проекта предназначена, в основном, для экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Китай, Корея), а также страны Европы и внутреннего рынка.

Фотобанк
Перейти
Теги
ВЭФ-2017
Читать далее
Презентации идей (победители конкурса "Дальневосточный гектар")
1 сентября, 18:50
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.