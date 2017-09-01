Монголию интересует возможность использования порта Восточный в Приморье

Во вторник, 5 сентября, президент Монголии намерен посетить порт и ознакомиться с его работой

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Монголия заинтересована в использовании порта Восточный в Приморском крае для транзита своих грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Как сообщает пресс-служба губернатора края, об этом заявил президент Монголии Халтмаагийн Баттулга на встрече с главой Приморья Владимиром Миклушевским, состоявшейся в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

"Прежде всего нас интересует порт Восточный. Завтра я намерен посетить его, чтобы на месте ознакомиться с его работой", - сказал президент Монголии, говоря о планах реализации совместно с Приморьем проектов в сфере логистики и транспорта. По его словам, Монголия заинтересована в перевозке грузов в страны АТР по территории Приморского края через международные транспортные коридоры и порты, расположенные в южной части региона.

Миклушевский отметил успешное развитие отношений между Приморьем и Монголией - по его словам, в первом полугодии товарооборот между ними вырос в 3,8 раза. "Пока мы сотрудничаем только в плане экспорта товаров из нашего региона в Монголию, но нужно развивать и импорт", - сказал губернатор.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), в понедельник, 4 сентября, президент Монголии прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ. В кампусе университета его приветствовала проректор по международным отношениям Виктория Панова.

"Рады встречать столь высокого гостя в Дальневосточном федеральном университете. Надеемся, что время, проведенное в нашем кампусе, и участие в мероприятиях Восточного экономического форума оставят у вас самые яркие впечатления", - привела пресс-служба слова Пановой.

Ранее сообщалось, что на ВЭФ запланированы переговоры президента России Владимира Путина с президентом Монголии. Кроме того, Халтмаагийн Баттулга примет участие в круглом столе "Россия - Монголия: место встречи - Дальний Восток", на котором обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и возможность реализации совместных инвестиционных проектов. Также президент Монголии вместе с Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ заложит капсулу в месте строительства центра дзюдо и посетит соревнования по дзюдо среди юниоров.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.