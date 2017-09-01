Соколов: поставки монгольского угля в Восточный порт могут превысить 70 тыс. тонн в месяц

По словам главы Минтранса, мощность российских железных дорог в Приморском крае позволяет перевезти и больший объем

НАХОДКА, 5 сентября. /ТАСС/. Монголия рассматривает возможность поставки в Восточный порт (Приморский край) более 70 тыс. тонн угля в месяц. Об этом ТАСС сказал министр транспорта Максим Соколов во время визита в российский порт президента Монголии Халтмаагийна Баттулга.

Издание "РЖД-партнер" ранее сообщило, что поставки могут составить от 20 до 70 тыс. тонн угля ежемесячно. "Надо уточнить, но я думаю, что будет больше", - сказал министр, комментируя эти цифры.

По словам Соколова, транспортная мощность российских железных дорог в этом регионе позволяет перевезти и больший объем. "Да, она сейчас позволяет, хотя требует, безусловно реконструкции и развития", - добавил он.

Ранее сообщалось, что на ВЭФ запланированы переговоры президента России Владимира Путина с президентом Монголии. Кроме того, монгольский лидер примет участие в круглом столе "Россия - Монголия: место встречи - Дальний Восток", на котором обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и возможность реализации совместных инвестиционных проектов. Также президент Монголии вместе с Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ заложит капсулу в месте строительства центра дзюдо и посетит соревнования по дзюдо среди юниоров.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

АО "Восточный порт" (пос. Врангель, Приморский край) - крупнейший в России специализированный угольный публичный порт. Предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот порта в 2016 году составил 23,5 млн тонн угля - пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.