Министр природных ресурсов и экологии РФ отметил, что в рамках обсуждения вопроса расширения границ арктического шельфа сейчас проходит 44-я сессия в Нью-Йорке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Международные политические процессы на данный момент не имеют влияния на перспективы расширения Россией границ арктического шельфа, заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

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"Мы работаем с ООН, с экспертами ООН, соответственно, то, что происходит сейчас в международных отношениях, на данные процессы, процедуры влияния на данный момент не имеет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли перспективы расширения границ с учетом обострения отношений России с США и Европой.

Донской отметил, что в рамках обсуждения вопроса расширения границ арктического шельфа сейчас проходит 44-я сессия в Нью-Йорке, 45-я сессия состоится в ноябре.

Восточный экономический форум

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ-2017) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы.

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