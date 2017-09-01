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5 сентября, 14:03
Итоги главных дискуссий ВЭФ-2017 можно будет изучить с сервисом Summary
© Егор Алеев/ТАСС

Разработчиком сервиса являются агентство ТАСС и фонд "Росконгресс"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Агентство ТАСС и фонд "Росконгресс" 6 сентября запускают сервис Summary с аналитическими итогами главных дискуссий Восточного экономического форума (ВЭФ).

Сервис будет доступен на русском и английском языках в официальном мобильном приложении "ВЭФ’17", на сайте ВЭФ, а также на странице спецпроекта ТАСС, посвященном форуму.

Поступающая информация с каждой ключевой сессии будет обработана специалистами агентства и оперативно опубликована. Также будут представлены краткие аналитические материалы с описанием основных тезисов, выводов и рекомендаций, прозвучавших на заседаниях.

Разработчиком сервиса являются ТАСС и фонд "Росконгресс".

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Россия
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