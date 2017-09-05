Президент Республики Корея в ходе визита в РФ надеется подружиться с Владимиром Путиным

По словам Мун Чжэ Ина, он намерен в первую очередь обсуждать возможности экономического сотрудничества

СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Визит президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Россию может стать началом его дружбы с Владимиром Путиным. Надежду на это высказал южнокорейский лидер в своем первом интервью для российских СМИ, которое дал эксклюзивно первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману. Мун Чжэ Ин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 6-7 сентября и проведет переговоры с российским президентом.

"Надеюсь, что эта поездка в Россию позволит мне установить искренние отношения дружбы и доверия с президентом Путиным, укрепить основы стратегического сотрудничества на уровне лидеров", - заметил глава южнокорейского государства. "Надеюсь, что благодаря нынешнему визиту мы сможем качественно повысить уровень взаимодействия", - добавил он.

Мун Чжэ Ин рассказал, что установил своеобразный рекорд. "Из всех предыдущих президентов Республики Корея я еду в Россию в самые сжатые сроки - всего четыре месяца спустя после вступления в должность", - отметил он, поблагодарив за приглашение президента Путина и весь российский народ.

По словам Мун Чжэ Ина, он намерен в первую очередь обсуждать возможности экономического сотрудничества. "Думаю, что в будущем мы вместе сможем достичь высот в развитии таких сфер, как инфраструктура и логистика, включая освоение Северного морского пути", - сказал он, также назвав многообещающими такие направления, как развитие железнодорожного транспорта, портов, судостроения, сельского хозяйства, рыболовства, здравоохранения и медицины.

"Ну и, конечно же, помимо сказанного выше, я хотел бы побеседовать с президентом Путиным о вопросах безопасности на Корейском полуострове, о необходимости возвращения ему безъядерного статуса. Ведь это отвечает и коренным интересам России", - добавил лидер Республики Корея.