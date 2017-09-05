По словам гендиректора фонда Кирилла Дмитриева, РФПИ вместе с партнерами из стран Азии и Ближнего Востока планирует увеличивать инвестиции в акции компании

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает двукратного роста капитализации "Транснефти" в результате увеличения дивидендов и повышения эффективности. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, фонд вместе с партнерами из стран Азии и Ближнего Востока планирует увеличивать инвестиции в акции компании. Он также заявил, что РФПИ обсуждает с правительством план конвертации "префов" "Транснефти" в обыкновенные акции.

"Мы уже начали обсуждение с правительством наших предложений о том, что конвертация была бы полезна. Государство в любом случае не потеряет контроль, потому что у государства 78% акций", - сказал он.

В середине июля РФПИ сообщил, что считает целесообразным рассмотреть вопрос о конвертации привилегированных акций "Транснефти" в обыкновенные. Согласно заявлению фонда, это позволит существенно повысить акционерную стоимость и ликвидность акций. Кроме того, конвертация обеспечит основу для справедливой рыночной оценки стоимости акционерного капитала всей компании.

Государству через Росимущество принадлежит 100% обыкновенных акций "Транснефти" - это 78,1% уставного капитала компании. Вторая часть уставного капитала - 21,9% - представлена "префами". Весной на Московской бирже были проданы 1,1 млн "префов" (71%) почти за 170 млрд руб. Впоследствии стало известно, что акции продал фонд UCP Ильи Щербовича. Новыми владельцами "префов" стали "Газпромбанк - управление активами" - ей принадлежит 53,57% через закрытый паевый инвестиционный фонд "Газпромбанк - Финансовый".

Еще 14,85% "префов" получил НПФ "Газфонд пенсионные накопления", 1,49% - Российско-китайский инвестиционный фонд (совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций и китайской CIC), отдельно РФПИ принадлежит 0,43%, оставшиеся 29,66% "префов" находятся в свободном обращении.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.