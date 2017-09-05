По словам гендиректора фонда Кирилла Дмитриева, РФПИ рассматривает инвестиции в СП "Яндекса" и Uber, а также в Mail.ru

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет "вдумчиво инвестировать" в проекты по развитию цифровой экономики, чтобы избежать образования "пузырей". Об этом заявил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, фонд также рассматривает инвестиции в СП "Яндекса" и Uber, а также в Mail.ru.

"Мы планируем увеличивать количество технологических проектов фонда и объем средств, которые мы инвестируем в такие проекты. Мы рассматриваем ряд проектов, например, инвестиции в совместную компанию "Яндекс.Такси" и Uber. Для нас потенциально интересны инвестиции в лидеров российского интернет-рынка, таких как Mail.ru," - сказал Дмитриев.

Он добавил, что инвестировать в СП "Яндекс.Такси" и Uber РФПИ планирует вместе с китайским онлайн-сервисом по вызову такси Didi Taxi. Дмитриев также предупредил о рисках инвестирования в проекты, связанные с цифровой экономикой. "Мы будем инвестировать в цифровую экономику, но мы будем делать это очень вдумчиво. Есть ряд проектов, которые привлекают общее внимание, многие их обсуждают, но при этом есть риск образования пузырей. Не все то, о чем говорят, является действительно основой для создания успешных бизнес-моделей", - заявил Дмитриев.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.