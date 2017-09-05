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5 сентября, 16:27
РФПИ рассматривает инвестиции в строительство ВСМ "Евразия"

Фонд, кроме того, планирует увеличить инвестиции в аэропорты

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует дальнейшие инвестиции в крупные инвестиционные проекты и рассматривает участие в финансировании строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали "Евразия", которая свяжет Китай и Европу, заявил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы обсуждаем с РЖД проект "Евразия". Мы видим, что модель проекта стала гораздо более интересной, потому что фокус проекта теперь на транспортировке грузов из Китая в Европу", - сказал Дмитриев. По его словам, проект позволит сделать Россию важным транспортным коридором и резко сократить сроки доставки товаров из Китая в Европу, а также будет способствовать развитию интернет-торговли.

Он добавил, что РФПИ планирует увеличить долю инвестиций в инфраструктурные проекты с текущих 30% от общего объема инвестиций фонда до более чем 40%. Фонд планирует увеличить инвестиции в аэропорты, а также интересуется проектом "Северный широтный ход" по строительству железнодорожной магистрали в Ямало-Ненецком округе. "Мы фактически изучаем все основные инфраструктурные проекты и помогаем структурировать их так, чтобы они были комфортны для инвестора", - сказал Дмитриев.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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