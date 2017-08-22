Конкурс на строительство третьей ТЭС в Крыму могут объявить в начале 2018 года

По словам замминистра энергетики Вячеслава Кравченко, еще одну ТЭС планируется построить в районе города Саки

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Минэнерго России может объявить конкурс на строительство еще одной тепловой электростанции (ТЭС) в Крыму, в районе Саки, в начале следующего года. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко в кулуарах Восточного экономического форума.

"Это будет начало следующего года", - сказал он.

Ранее Кравченко сообщил, что Минэнерго планирует объявить конкурс на строительство еще одной электростанции в Крыму. Новый энергообъект мощностью 100-120 МВт планируется построить на западе полуострова - в районе Саки.

В настоящее время структура "Ростеха" - "Технопромэкспорт" - строит на полуострове две тепловые электростанции - в Симферополе и в Севастополе. Их суммарная мощность составит 940 МВт. Ввод в эксплуатацию первых блоков обеих станций запланирован на первую половину 2018 года. На втором этапе, по данным Минэнерго, будет введено еще два блока такой же мощности. Это позволит Крыму надежно обеспечить регион собственными энергоресурсами.