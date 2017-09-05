"Совкомфлот" намерен построить в Приморье первое судно для Арктики, работающее на газе

Строительство планируется начать в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Совкомфлот" построит первое судно на сжиженном природном газе для работы в Арктике на верфи "Звезда" в Приморье, строительство планируется начать в 2019 году, сообщил первый заместитель генерального директора "Совкомфлот", вице-президент Арктического экономического совета Евгений Амбросов, выступая на сессии "Развитие Северного морского пути. От слов к делу" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

"Этот проект мы реализуем совместно с крупнейшим нефтяными корпорациями при содействии и прямом участии Дальневосточного центра судостроения. На моей родной земле дальневосточной мы начнем строить такие судна в 2019 году на заводе "Звезда" и первое судно, построенное на Дальнем Востоке, мы получим в 2021 году",- сообщил Амбросов.

Он отметил, что перевод судов, работающих в Арктике, с дизельного топлива на сжиженный природный газ, позволит снизить выбросы углеводорода на 15%, азота - на 80%, серы - на 90%.

Ранее ТАСС сообщал, что Минприроды планирует начать переводить корабли, работающие в Арктике, с дизельного топлива на газ. Ранее Канада внесла инициативу по переходу всех неатомных судов на газовое топливо. По мнению специалистов WWF, отказ от дизельного топлива в Арктике позволит в разы снизить антропогенную нагрузку на регион, где основную экологическую угрозу представляют разливы нефти и нефтепродуктов.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.