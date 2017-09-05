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6 сентября, 05:28
Глава РЖД предложил Монголии совместное участие в капитале российских портов

Белозеров добавил, что компания готова предоставлять Улан-Батору всю необходимую техническую и технологическую помощь

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Глава РЖД Олег Белозеров предложил Монголии совместное участие в капитале российских портов. Об этом он сообщил, выступая на Восточном экономическом форуме.

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"Возможно рассмотреть вариант совместного участия в портовом хозяйстве [РФ] или выкуп [доли], или какое-то иное участие [монгольской стороны]. Предстоит это рассмотреть", - сказал он.

Белозеров добавил, что РЖД готовы предоставлять Монголии всю необходимую техническую и технологическую помощь. Он отметил, что компания обладает большим опытом реализации международных инфраструктурных проектов.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017

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