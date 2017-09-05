Добыча на руднике "Мир" в 2018 году не предполагается

Компания также придерживается прежнего плана добычи на 2017 год - 39,2 млн карат

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Алроса", скорее всего, не восстановит в 2018 году добычу на руднике "Мир" в Якутии, сообщил журналистам президент компании Сергей Иванов в кулуарах Восточного экономического форума.

"В 2018 году добыча не предполагается", - сказал он.

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа 2017 года, когда в шахту обрушилась вода, скопившаяся в чаше карьера. С тех пор добыча там приостановлена. Рудник обеспечивал примерно 11% годовой добычи "Алросы". По итогам 2016 года объем добычи составил 3,19 млн карат.

Тем не менее, компания придерживается прежнего плана добычи на 2017 год - 39,2 млн карат в целом по компании.

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