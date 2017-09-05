Новые АЗС могут обязать устанавливать модули для заправки электромобилей

Министр энергетики отметил, что для новых заправок, возможно, будут внесены требования одновременно обеспечивать возможность заправки электромобилей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Новые АЗС могут обязать устанавливать электромодули для заправки электромобилей, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в рамках Восточного экономического форума.

"Возможно, что для новых заправок будут внесены требования одновременно обеспечивать возможность заправки электромобилей. Сейчас такие вопросы рассматриваем", - сказал министр.