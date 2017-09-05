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6 сентября, 07:25
Минпромторг России рассчитывает на поставки SSJ-100 и МС-21 в Юго-Восточную Азию

Глава ведомства Денис Мантуров отметил, что ведутся переговоры с Малайзией и Индонезией

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассчитывает на возможность поставок самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и МС-21 в страны Юго-Восточной Азии. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.

"Мы рассчитываем, что по мере наработки опыта эксплуатации будет потенциальная потребность и у гражданских авиалиний Таиланда. Мы ведем переговоры с Малайзией, Индонезией. Мы рассчитываем, что население Индонезии постоянно увеличивается, растет, и рынок активно развивается, поэтому мы рассчитываем на эти страны с возможностью поставки и SSJ-100, и МС-21", - сказал министр.

Самолет среднемагистрального класса МС-21 разрабатывается Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211). На данный момент разрабатывается только самолет МС-21-300, в конце мая этого года он совершил первый полет. Первый публичный полет намечен на ноябрь. Первые поставки самолета запланированы на конец 2018 год, старт серийного производства - на 2017 год.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017РоссияМантуров, Денис Валентинович
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