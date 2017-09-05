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6 сентября, 08:13
Мантуров: создание российской промзоны в Египте будет регламентировано двумя соглашениями

По словам министра промышленности и торговли, ведомство уже провело отдельные переговоры с египетской стороной

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Межправительственное соглашение и соглашение между Российским экспортным центром (РЭЦ) и администрацией Порт-Саида будут подписаны в рамках создания российской промышленной зоны в Египте. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума.

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По его словам, в ходе форума БРИКС президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Египта Абдулом-Фаттахом аль-Сиси, после чего Минпромторг провел отдельные переговоры с египетской стороной.

"Мы предложили вернуться к формату межправсоглашения. Предварительно договорились о том, что это будут два документа - межправсоглашение, которое будет обеспечивать "зонтик" для хозяйствующих субъектов, а уже подробное соглашение между сторонами будет подписано между РЭЦ и администрацией Порт-Саида", -сказал он.

Ранее Мантуров сообщал, что управляющая компания по реализации проекта создания российской промышленной зоны в Египте может быть учреждена до середины 2018 года.

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