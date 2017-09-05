"Русгидро" хочет продлить сроки принятия решения о восстановлении Загорской ГАЭС

В сентябре 2013 года на строящейся в Подмосковье ГАЭС произошло подтопление, последующие размывы грунта привели к просадке здания

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Русгидро" просит продлить срок проведения исследования для принятия решения по возможному восстановлению Загорской ГАЭС-2 (Сергиево- Посадский р-н Московской области) после подтопления осенью 2013 г. Об этом сообщил журналистам глава компании Николай Шульгинов в кулуарах ВЭФ-2017.

"Мы будем выходить с переносом решения на более поздний срок. Нам нужно провести еще ряд исследований, которые уже не касаются работ только по опытной площадке, но это процесс моделирования и исследования", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Русгидро" планирует в третьем квартале 2017 года принять решение о дальнейшей судьбе Загорской ГАЭС-2.

Подтопление на строящейся Загорской ГАЭС-2 произошло в сентябре 2013 г. Последующими исследованиями, в том числе путем бурения скважин в районе правой части строения, были обнаружены размывы грунта. Образование этих размывов послужило причиной просадки здания ГАЭС.

Группа "Русгидро" - один из крупнейших российских энергохолдингов. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы, составляет 38,9 ГВт. Государство через Росимущество владеет более 60,56% уставного капитала "Русгидро", в распоряжении национального расчетного депозитария находится 36,99% акций компании.