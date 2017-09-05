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6 сентября, 09:14
Минздрав активно работает с Минсельхозом над популяризацией здорового питания

По словам Вероники Скворцовой, есть договоренность с производителями о том, что они добровольно будут маркировать свою продукцию

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Минздрав намерен активно реализовывать меры по продвижению здорового питания среди граждан России, в частности, используя систему маркировки продуктов. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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"У нас активно идет работа с Минсельхозом и с производителями пищевых продуктов, чтобы в полной мере была реализована программа здорового питания. Мы сейчас договорились о том, что добровольно будут маркировать свою продукцию сами производители. Скажем, зеленой маркировкой - как светофор - в том случае, если она полезна для здоровья", - сказала она.

Скворцова подчеркнула, что особенно строго министерство отслеживает питание детей в школах и дошкольных образовательных учреждениях.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разработал законопроект по маркировке продуктов питания в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жиров. Предполагается, что в случае принятия законопроекта на продукты питания будет наноситься полоса соответствующего цвета (красный, желтый или зеленый). Подобная маркировка принята в ряде других стран. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, законопроект уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами.

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