МИД РФ: ситуация на Корейском полуострове подходит к опасной грани военного столкновения

Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что вместо расширения военной активности нужны консолидированные шаги по комплексной разрядке напряженности

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Ситуация на Корейском полуострове подходит к опасной грани крупномасштабного военного столкновения с невообразимыми последствиями.

"Терпение США и Южной Кореи на исходе": каков будет ответ на возможные действия КНДР

Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках третьего Восточного экономического форума.

"Созидательным усилиям в регионе зачастую противостоят односторонние действия, которые, как показывает практика, способны завести отношения в конфронтационную спираль", - отметил замминистра.

"Продолжающиеся ракетно-ядерные эксперименты КНДР, наращивание американского военного присутствия, опасные маневры и воинственная риторика с обеих сторон - все это подвело ситуацию к опасной грани крупномасштабного вооруженного столкновения с невообразимыми и поистине катастрофическими последствиями", - предостерег дипломат. "Вместо расширения военной активности нужны консолидированные шаги по комплексной разрядке напряженности", - подчеркнул он.