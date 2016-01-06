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6 сентября, 08:51
МИД РФ: ситуация на Корейском полуострове подходит к опасной грани военного столкновения

Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что вместо расширения военной активности нужны консолидированные шаги по комплексной разрядке напряженности

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Ситуация на Корейском полуострове подходит к опасной грани крупномасштабного военного столкновения с невообразимыми последствиями.

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Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках третьего Восточного экономического форума.

"Созидательным усилиям в регионе зачастую противостоят односторонние действия, которые, как показывает практика, способны завести отношения в конфронтационную спираль", - отметил замминистра.

"Продолжающиеся ракетно-ядерные эксперименты КНДР, наращивание американского военного присутствия, опасные маневры и воинственная риторика с обеих сторон - все это подвело ситуацию к опасной грани крупномасштабного вооруженного столкновения с невообразимыми и поистине катастрофическими последствиями", - предостерег дипломат. "Вместо расширения военной активности нужны консолидированные шаги по комплексной разрядке напряженности", - подчеркнул он.
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"Россия разделяет общее стремление к денуклеаризации Корейского полуострова, нацелена на полное выполнение соответствующих резолюций СБ ООН", - подчеркнул Моргулов. "Без коллективных усилий, без формирования в северо- восточной Азии надежной системы безопасности невозможно добиться урегулирования ядерной проблемы", - считает замглавы МИД России.

ВЭФ-2017 завершится во Владивостоке 7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации из 24 стран. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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