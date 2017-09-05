Хайбулаев: российским дзюдоистам нужна база на Дальнем Востоке

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что сборная России по дзюдо планирует готовиться к Олимпиаде 2020 года на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Сборной России по дзюдо нужна база на Дальнем Востоке, чтобы конкурировать с дзюдоистами из Монголии, Южной Кореи и Японии. Об этом на сессии "Спорт. Что будет сделано?" на Восточном экономическом форуме заявил олимпийский чемпион по дзюдо 2012 года в весовой категории до 100 кг Тагир Хайбулаев.

"Дальнему Востоку необходимы спортивные объекты, инфраструктура. Честно говоря, у нас здесь нет своей базы для подготовки. Особенно она нужна дзюдоистам, потому что азиатские спортсмены - из Кореи, Монголии, Японии - в этом виде находятся на лидирующих позициях. Чтобы конкурировать с ними, нам необходима база на Дальнем Востоке", - сказал Хайбулаев.

"В Японии мы были раз пять-шесть на сборах и соревнованиях, а на российском Дальнем Востоке я в первый раз. Строительство спортивных объектов сделает наш Дальний Восток ближе ко всему миру", - отметил спортсмен.

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что сборная России по дзюдо планирует готовиться к Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио, на Дальнем Востоке.

Восточный экономический форум завершится в четверг. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.