Путин на заседании президиума Госсовета на ВЭФ-2017. Видеотрансляция

Одной из главных тем мероприятия станет развитие Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании президиума Госсовета во Владивостоке, в ходе третьего Восточного экономического форума (ВЭФ-2017). Одной из главных тем заседания станет развитие Дальнего Востока, ранее сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Агенство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.