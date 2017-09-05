Путин на заседании президиума Госсовета на ВЭФ-2017. Видеотрансляция

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Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить

Министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал в интервью ТАСС о новых правилах провоза ручной клади в самолетах, когда появится переход с материка на Сахалин и высокоскоростная магистраль "Евразия".