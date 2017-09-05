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6 сентября, 09:51
Путин призвал "не загонять Северную Корею в угол" санкциями
© Сергей Бобылев /фотохост-агентство ТАСС

По словам президента РФ, "сейчас как никогда всем необходимо проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что одними санкциям проблемы Корейского полуострова не решить.

"Понятно, что решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно, - заявил он по итогам российско-корейским переговоров. - Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол".

"Сейчас как никогда всем необходимо проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности, - подчеркнул президент. - Без политико-дипломатического инструментария сложившуюся ситуацию сдвинуть с места крайне сложно, а если быть более точным, я считаю, невозможно вообще". Путин напомнил, что конкретные соображения по этому поводу изложены в российско-китайской дорожной карте. "Призываем все заинтересованные стороны внимательно присмотреться к этой инициативе, которая, на наш взгляд, предлагает реальный путь снижения напряженности и поэтапного регулирования", - добавил глава государства.

Подводя итог свои переговорам с президентом Республики Корея, Путин назвал их открытыми и результативными. По его словам, лидеры условились поддерживать контакты на регулярной основе. "У меня сложилось устойчивое мнение о том, что наши корейские коллеги заинтересованы в развитии двусторонних отношений, - отметил президент РФ. - Хочу подтвердить такую же заинтересованность с российской стороны".

 

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