Путин подтвердил президенту Южной Кореи, что не признает ядерный статус КНДР

Президент РФ подчеркнул, что ракетно-ядерная программа КНДР грубо нарушает резолюцию Совбеза ООН

"Подтвердил господину Мун Чжэ Ину нашу принципиальную позицию: мы не признаем ядерный статус Северной Кореи", - заявил он по итогам двусторонних переговоров.

Российский лидер подчеркнул, что ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюцию Совбеза ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в Северо-Восточной Азии. Путин пояснил, что именно поэтому Россия поддержала заявление председателя Совбеза ООН от 29 августа, где решительно осуждаются последние пуски баллистических ракет. Путин также напомнил, что на экстренном заседании Совбеза 4 сентября проведение КНДР испытания ядерного устройства было также решительно осуждено.

Глава российского государства добавил, что в ходе сегодняшних переговоров положению дел на Корейском полуострове было уделено значительное внимание. Стороны продолжили обсуждение резкого ухудшения ситуации в регионе.