Эксперты обсудили, как создание единого плана равномерного городского развития поможет решить проблему оттока населения и создаст новые рабочие места

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Комсомольск-на-Амуре будет развиваться как промышленная столица Дальнего Востока

«В четыре раза увеличился объем промышленного производства в Комсомольске-на-Амуре», — Артур Ниязметов, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока.

«Мы с октября 2016 года приступили к строительству инженерной школы. Это уникальные объекты, которые не имеют аналогов в Российской Федерации», — Андрей Климов, глава города Комсомольска-на-Амуре.

В Комсомольске-на-Амуре улучшилось состояние дорог

«Финансирование ремонта дорог увеличилось за последние два года в 10 раз. За последние два года мы отремонтировали 37 объектов улично-дорожной сети. За последние два года финансирование преодолело 485 млн руб.», — Андрей Климов.

«С Росавтодором мы сформировали план ремонта всей улично-дорожной сети города. Она составляет 380 км. Чтобы до 2025 года привести в нормальное состояние все дороги, на это планируется израсходовать порядка 11 млрд руб.», — Андрей Климов.

Финансирование реализации комплексного плана развития городов региона возросло

«На этот год только из федерального бюджета предусмотрено в комплексном плане 5,8 млрд руб.», — Андрей Климов.

«Комплексный план состоит из двух больших блоков. Первый блок — организационный. Он, наверное, самый важный. Он заключается в том, чтобы обеспечить культуру, инфраструктуру и загрузку предприятий. <…> Вторая часть — бюджетные инвестиции», — Дмитрий Волков, заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития города Комсомольска-на-Амуре.

В регионе создаются рабочие места и привлекаются квалифицированные специалисты

«Буквально вчера у нас состоялось подписание соглашения с Хабаровским краем по созданию удаленных рабочих мест банка, который занимается поддержкой малого и среднего предпринимательства», — Дмитрий Голованов, председатель правления АО «МСП Банк».

«Первые дома и первые объекты инфраструктуры в городе Свободный появятся к 2020 году. А нагрузка будет расти, она уже сегодня растет — каждый день, каждый день приезжают новые специалисты», — Игорь Афанасьев, генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск».

ПРОБЛЕМЫ

Отток населения из-за низкого уровня жизни

«Мы столкнулись с проблемой миграционного оттока населения. За последние 25 лет из Комсомольска-на-Амуре уехало 22% населения», — Артур Ниязметов.

«Что такое на сегодня город Свободный. Это менее 54 тыс. населения, это депрессивный настрой, это постоянный отток населения, люди недовольны социальной средой, недовольны качеством услуг, недовольны низкой зарплатой, отсутствием рабочих мест, отсутствием вообще просто работы», — Игорь Афанасьев.

«Город должен быть удобным для жизни. На сегодняшний день для того, чтобы приехать в Комсомольск-на-Амуре, <…> это вычеркнутые три дня из жизни. Хотелось бы, чтобы вновь появилось регулярное авиасообщение, хотя бы с Хабаровском. Это сильно бы нам помогло», — Алексей Рахманов, президент АО «Объединенная судостроительная корпорация».

«Вопрос сохранения кадрового потенциала на каждом предприятии — один из самых главных вызовов. Нам бы хотелось, чтобы появилась та поддержка, которую мы получаем от Минвостокразвития», — Алексей Рахманов.

РЕШЕНИЯ

Создание единого плана равномерного развития города

«У нас создан специальный институт. Он раньше другими вопросами занимался, мы его сейчас переформатируем, у него даже название соответствующее — «ВостокГосплан». И цель такая: постепенно, от малого к большому, прийти к системе полного управления процессами», — Артур Ниязметов.

«Нельзя допустить поляризацию в жизни города Свободный. Чтобы новые микрорайоны не были в контрасте с остальной частью города. <...> Вторая проблема — не продолжить судьбу моногорода. Необходимо создать комфортную среду для развития городов-спутников, для развития вспомогательных и обслуживающих производств», — Марина Дедюшко, первый заместитель председателя правительства Амурской области.

«Возможно, мы должны подобрать для каждой территории свои типовые проекты, <...> вложить в это дополнительные инвестиции. И это нам в среднесрочной перспективе позволит получить большие преимущества», — Дмитрий Волков.