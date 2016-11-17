По словам Игоря Моргулова, немаловажен вопрос о том, "чувствуют ли себя страны, игроки объединения в достаточной степени в безопасности в сегодняшней Азии"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Россия стремится выстроить в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) систему отношений, которая стала бы залогом стабильности и всеобщего процветания. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках третьего Восточного экономического форума.

"Мы не выстраиваем регион, баланс сил в нем под себя, мы хотим создать на коллективной основе такую систему межгосударственных отношений, которая стала бы залогом стабильности и всеобщего процветания", - сказал замглавы МИД РФ. "Мы уверены, что это возможно сделать с опорой на три столпа или, если хотите, на три "азиатских кита": транспарентное неблоковое экономическое сотрудничество, равная неделимая безопасность и развитие сетевого партнерства между различными многосторонними объединениями в АТР", - пояснил он.

Высокопоставленный дипломат не согласился "с ограничением поля дискуссии четырехугольником Россия, Китай, Япония и США" (сессия "Валдая" посвящена перспективам взаимодействия именно этих государств - прим. ТАСС). "Такая постановка вопроса, на мой взгляд, из далекого прошлого, из времен концепта великих держав, когда сильные мира сегодня определяли его судьбы, - отметил он. - Все это, надеюсь, кануло в лету". "Сегодня в Азии присутствует немалое число стран, объединений, которые просто-напросто предопределяют направление эволюции АТР", - подчеркнул замминистра.

"Например, как можно говорить об азиатской политике или экономике, если не упомянуть Индию, крупнейшее азиатское государство? Или же как можно говорить об Азии, не упоминая Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), вокруг которой сегодня реально выстраивается вся региональная архитектура, будь то политическая или экономическая? Или как не упомянуть Республику Корея, которая является одной из самых технологически развитых экономик региона?" - сказал Моргулов.

Неделимая безопасность

По мнению Моргулова, немаловажен также вопрос о том, "чувствуют ли себя страны, игроки объединения в достаточной степени в безопасности в сегодняшней Азии". "И мой ответ, думаю, будет вам очевиден, причем это касается как малых стран, которые не связаны военными союзами с большими странами, но и крупных держав", - констатировал он.