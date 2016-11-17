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6 сентября, 11:08
МИД: Россия стремится создать в АТР условия для стабильности и процветания региона

По словам Игоря Моргулова, немаловажен вопрос о том, "чувствуют ли себя страны, игроки объединения в достаточной степени в безопасности в сегодняшней Азии"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Россия стремится выстроить в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) систему отношений, которая стала бы залогом стабильности и всеобщего процветания. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках третьего Восточного экономического форума.

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"Мы не выстраиваем регион, баланс сил в нем под себя, мы хотим создать на коллективной основе такую систему межгосударственных отношений, которая стала бы залогом стабильности и всеобщего процветания", - сказал замглавы МИД РФ. "Мы уверены, что это возможно сделать с опорой на три столпа или, если хотите, на три "азиатских кита": транспарентное неблоковое экономическое сотрудничество, равная неделимая безопасность и развитие сетевого партнерства между различными многосторонними объединениями в АТР", - пояснил он.

Высокопоставленный дипломат не согласился "с ограничением поля дискуссии четырехугольником Россия, Китай, Япония и США" (сессия "Валдая" посвящена перспективам взаимодействия именно этих государств - прим. ТАСС). "Такая постановка вопроса, на мой взгляд, из далекого прошлого, из времен концепта великих держав, когда сильные мира сегодня определяли его судьбы, - отметил он. - Все это, надеюсь, кануло в лету". "Сегодня в Азии присутствует немалое число стран, объединений, которые просто-напросто предопределяют направление эволюции АТР", - подчеркнул замминистра.

"Например, как можно говорить об азиатской политике или экономике, если не упомянуть Индию, крупнейшее азиатское государство? Или же как можно говорить об Азии, не упоминая Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), вокруг которой сегодня реально выстраивается вся региональная архитектура, будь то политическая или экономическая? Или как не упомянуть Республику Корея, которая является одной из самых технологически развитых экономик региона?" - сказал Моргулов.

Неделимая безопасность

По мнению Моргулова, немаловажен также вопрос о том, "чувствуют ли себя страны, игроки объединения в достаточной степени в безопасности в сегодняшней Азии". "И мой ответ, думаю, будет вам очевиден, причем это касается как малых стран, которые не связаны военными союзами с большими странами, но и крупных держав", - констатировал он.

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"Возьмите, скажем, Японию и США, чувствует ли сегодня себя Япония в полной безопасности в регионе? Или та же Южная Корея - насколько она себя чувствует в безопасности? А Северная Корея? Развивала бы она свои ракетно-ядерные программы, если бы была уверена в своей полной безопасности?" - сказал Моргулов.

Причина такого положения дел, на его взгляд, состоит в том, что в Азии отсутствует система безопасности, "основанная на равном учете интересов всех без исключения игроков, инклюзивная, основанная на принципе неделимой безопасности". "Термин этот весьма простой, он подразумевает, что ты не должен улучшать свою безопасность за счет ухудшения безопасности других", - подчеркнул дипломат.

"Создание такой системы могло бы стать важной целью объединения усилий всех региональных игроков, включая тех, имена которых вынесены в заголовок нашей сегодняшней встречи, - уверен Моргулов. - Но чтобы двигаться в этом направлении, надо, конечно, хорошо понимать намерения друг друга - что мы хотим".

Международный дискуссионный клуб "Валдай" организует в рамках третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) сессию "Четырехугольник Россия - Китай - Япония - США: есть ли возможности для сотрудничества?", а также теледебаты "Поворот России на Восток: итоги и новые цели".

ВЭФ проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем уже подтвердили делегации из 24 стран, в том числе из Китая, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, Германии.

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ВЭФ-2017Моргулов, Игорь ВладимировичРеспублика КореяРакетные запуски в КНДРКитайРоссияВеликобританияГерманияКНДРИндияСШАКанадаЯпонияАвстралия
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