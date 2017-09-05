Замглавы Минэнерго Сентюрин выдвинут на пост главы ФСЭГ

Если Юрий Сентюрин займет должность, ему придется покинуть свой пост в министерстве

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Замглавы Минэнерго Юрий Сентюрин выдвинут главой Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), если будет назначен покинет пост в министерстве. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Да, соответствующую заявку подали", - сказал он и отметил, что тогда Сентюрину придется покинуть свою должность в Минэнерго. При этом Новак заметил, что пока в министерстве не обсуждают, кто может заменить его на этой должности.

Полномочия действующего генерального секретаря ФСЭГ, представителя Ирана Сейеда Мохаммада Хуссейна Адели, заканчиваются в конце 2017 года. Генеральный секретарь избирается сроком на два года с возможностью продления полномочий еще на два года. Адели в начале 2014 года сменил на этом посту россиянина Леонида Бохановского, возглавлявшего ФСЭГ с 2010 по 2013 годы, а ранее занимавшего должность вице-президента "Стройтрансгаза".

Ранее специальный представитель президента РФ по взаимодействию с ФСЭГ, глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил в интервью ТАСС, что Россия уже выбрала своего кандидата на пост генерального секретаря Форума стран - экспортеров газа, выборы которого должны состояться в октябре.

ФСЭГ - международная межправительственная организация, сформированная в 2008 году из ранее действующего неформального объединения стран - производителей и экспортеров газа. Членами ФСЭГ являются 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Семь стран имеют статус наблюдателей (Нидерланды, Норвегия, Казахстан, Ирак, Оман, Перу и Азербайджан).

Первым генеральным секретарем ФСЭГ был российский представитель Леонид Бохановский.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.