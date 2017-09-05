Правительство пока не согласовало продление программы маткапитала до 2023 года

Глава Минтруда Максим Топилин отметил, что сейчас идет работа кабмина с бюджетом

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство России пока не согласовало продление до 2023 года программы материнского капитала, действие которой заканчивается в следующем году, сообщил журналистам глава Минтруда Максим Топилин в кулуарах ВЭФ.

"Не согласовано, этот процесс идет, сейчас идет бюджетный процесс, сейчас правительство в основном работает с бюджетом, для бюджета это вопрос нейтральный, потому что все деньги предусматриваются в действующей конструкции материнского семейного капитала", - сказал Топилин.

В июне Топилин сообщал, что Минтруд внес в правительство законопроект о продлении программы материнского капитала до 2023 года, однако документ не согласован с экономическим блоком. Он уточнил, что речь идет о продлении программы материнского капитала с 2018 по 2023 год.

Топилин отмечал, что проект не согласован с Минфином и Минэкономразвития, "потому что у коллег есть предложение это (программу материнского капитала - прим. ТАСС) реформировать".

Материнский капитал - действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. В январе 2016 года правительство РФ продлило программу по выплате материнского капитала до 2018 года. В 2015 году размер материнского капитала составил чуть более 453 тыс. рублей. В 2016 году его сумма не индексировалась. Использовать средства материнского капитала разрешается на улучшение жилищных условий, образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.