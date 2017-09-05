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6 сентября, 10:48Итоги
Россия — Индия: открывая новые возможности

Участники ВЭФ заявили о больших объемах взаимных инвестиций между Россией и Индией и выделили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Существует широкий спектр возможностей для российско-индийского сотрудничества

"Сегодня российский Дальний Восток активно приглашает индийские инвестиции. Приоритетные сферы следующие: машиностроение, нефть и газ, животноводство, сельское хозяйство, металлы и горнорудное дело, алмазы, дерево, транспорт, логистика, туризм. Все это интересует и Индию", — Сушма Сварадж, министр иностранных дел Республики Индия (19:50-20:13).

"Индия — страна, хорошо продвинутая в области цифровых технологий. И мы обнаружили два совершенно одинаковых у нас проекта — цифровая железная дорога. Поэтому это направление считаем крайне перспективным", — Александр Мишарин, первый вице-президент ОАО "Российские железные дороги".

Расширяется объем взаимно реализуемых Россией и Индией инвестиционных проектов

"Мы делаем большие взаимные инвестиции. Индия инвестировала 5,5 млрд долларов в российский нефтяной сектор. Россия инвестировала 12,9 млрд долларов в приобретение "Роснефтью" Essar Oil — это самая большая прямая иностранная инвестиция в Индии", — Сушма Сварадж (20:27-20:48).

"…Было создано совместное предприятие между компанией Royal Trans Holding и корпорацией Jindal Limited. Его основная задача — это локализация производства железнодорожных вагонов, цистерн, организация производства горно-шахтного оборудования на территории Индии. И при поддержке нашего экспортного агентства ЭКСАР нам удалось структурировать такую сделку. Мы надеемся, что уже в следующем году в штате Гуджарат начнется сборка вагонов российскими инженерами", — Сергей Черёмин, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы.

ПРОБЛЕМЫ

Волатильность на валютном рынке приводит к большим финансовым потерям

"…Сегодня у нас практически все контракты номинированы в долларах США, и компании теряют огромные средства на кросс-транзакциях, на хеджировании валютных рисков, особенно в условиях высокой волатильности валют", — Сергей Черёмин.

Недостаточный объем взаимных инвестиций

"Многие наши друзья здесь, такие как РЖД, уже первые шаги предпринимают в Индию, и достаточно успешные первые шаги. Наши отношения политические очень сильные, и сейчас есть возможности расширить сотрудничество в экономической сфере", — Шив Викрам Кхемка, вице-председатель SUN Group (01:01:17-01:01:44).

"Если посмотреть на объем прямых иностранных инвестиций из Индии, то на самом деле цифры могли бы быть лучше. Мы говорим о том, что с 2010 года наша страна привлекла в совокупности 284 млрд долларов. Объем иностранных инвестиций со стороны Индии составил <…> меньше 1%. Это говорит о том, что нам нужно все-таки посмотреть на возможности выстраивания новых, более эффективных механизмов взаимодействия", — Александр Ивлев, управляющий партнер по России компания EY.

Недостаточные мощности дальневосточных портов

"Поставка в Индию энергетических углей экономически нецелесообразна из-за достаточно дорогого фрахта. <…> То, что сейчас в России есть, — этого не хватает. Всего два порта на Дальнем Востоке могут загружать эти суда", — Анна Цивилева, председатель совета директоров Kolmar Sales and Logistics.

"Мы думаем, что именно через Дальний Восток пойдет основной поток грузов в Индию. <…> Сейчас портовые мощности очень часто оставляют желать лучшего", — Борисбий Жангуразов, старший директор по зарубежным проектам группы "Сумма".

РЕШЕНИЯ

Информационная поддержка бизнеса и развитие двусторонних связей

"…И для этого мы, конечно же, одним из приоритетов считаем информационную поддержку. Это не только сайт. Мы регулярно выпускаем журнал "Россия — Индия" <…>. Недавно Деловой совет выступил соучредителем нового телеканала "Большая Азия", где будут присутствовать материалы, в том числе о нашем сотрудничестве с Индией. Это будут и новостные ленты, и политические события, освещение культуры, национальных традиций Индии", — Сергей Черёмин.

Участие банка БРИКС в инвестиционном сотрудничестве между Россией и Индией

"Одним из посылов, который мы всегда транслировали нашим руководителям, — это необходимость скорейшего перехода на расчеты в национальных валютах. И отрадно, что вот буквально недавно — позавчера — на сессии руководителей стран БРИКС одним из важнейших приоритетов было объявлено создание соответствующих фондов. Я надеюсь, что наши банки будут больше внимания уделять этому аспекту", — Сергей Черёмин.

"Новая идея, которую я хотел бы предложить, — это подумать о создании российско-индийского механизма, который позволит индийским компаниям приезжать сюда и управлять своими активами. Это одна из идей, которые мы можем реализовать. Тем не менее для ее реализации потребуется решить финансовые вопросы. Нужно рассмотреть возможность участия банка БРИКС в этом", — Панкадж Патель, президент Федерации торгово-промышленных палат Республики Индия (48:17-50:07).

Упрощение процесса регистрации фармацевтических препаратов

"Нам требуется более предсказуемая политика, совместное понимание, как могут быть утверждены продукты в фармацевтической промышленности. <…> У нас должна быть система взаимного признания, и если Индия может поставлять фармацевтические препараты и лекарства всему миру, почему мы не можем делать это в России?" — Панкадж Патель (51:08-52:08).

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