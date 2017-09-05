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6 сентября, 12:54
Корпорация МСП и JETRO откроют малому бизнесу РФ доступ к заказам японских предприятий

Глава корпорации Александр Браверман отметил, что расширение малого и среднего бизнеса позволит развить предпринимательство в России и Японии

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП) и Японская организация по развитию внешней торговли (JETRO) в среду на ВЭФ-2017 подписали дорожную карту, которая позволит российскому малому и среднему бизнесу участвовать в поставках своей продукции японским компаниям. Об этом ТАСС сообщил глава корпорации Александр Браверман во Владивостоке.

Браверман подписал документ со стороны Корпорации МСП, подпись со стороны JETRO поставил исполнительный вице-президент Кодзи Йонетани.

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"С JETRO подписана дорожная карта. Мы планируем разработать механизм по встраиванию отечественных малых и средних компаний в цепочки поставок японских предприятий", - сказал Браверман. Он отметил, что российские предприниматели смогут выполнять заказы японских компаний, которые локализовали или планируют открыть свое производство на территории России.

Как сообщили ТАСС в Корпорации МСП, в их задачи будет входить отбор и формирование перечня перспективных проектов сотрудничества между малыми предприятиями России и японскими компаниями. Кроме того, будут учитываться данные по продукции, в которой будет нуждаться японская сторона.

"В первом квартале 2018 года корпорация МСП при участии JETRO проведет биржу контактов с участием представителей японских компаний из составленного перечня перспективных проектов и представителями малого бизнеса России", - отметили в корпорации.

В декабре 2016 года Корпорация МСП и JETRO подписали меморандум о взаимопонимании в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Японию. Документ предусматривал развитие сотрудничества сторон с целью поддержки малых и средних предприятий для содействия развитию предпринимательства в России и Японии.

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