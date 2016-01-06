Лавров: США в резолюции по КНДР должны подчеркнуть отсутствие военного решения проблемы

Глава МИД РФ сообщил, что российская сторона предложит генсеку ООН присоединиться к посредническим усилиям по урегулированию ситуации на Корейском полуострове
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Москва будет настаивать, чтобы в американской резолюции по КНДР было подчеркнуто отсутствие военного решения проблемы Корейского полуострова. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Как я понимаю, американцы уже подготовили резолюцию [по КНДР], и говорить, не видя текста, о том, что мы будем ее блокировать или поддерживать, наверное, не очень корректно, - сказал он. - Мы должны с ней ознакомиться, эта работа сейчас на экспертном уровне начинается"."Будем исходить из тех оценок, из тех подходов, которые были изложены президентом [РФ Владимиром Путиным] на его пресс-конференции в Сямэне, - отметил Лавров. - Они заключаются в том, что уже многие годы пытаются решить проблему Корейского полуострова все новыми и новыми мерами давления, провозглашая при этом необходимость диалога, но ничего не делая для того, чтобы этот диалог возобновился. Это будем тем силком, который будет определять нашу позицию".
"На днях мы в ходе состоявшегося заседания Совета Безопасности после ядерного испытания КНДР вместе с китайскими коллегами привлекли внимание к совместной инициативе Москвы и Пекина об осуществлении дорожной карты, которая предложена Россией и Китаем для того, чтобы вывести эту ситуацию из глубокого пике и вернуть ее в русло переговоров, - сказал министр. - Посмотрим, что написано в проекте резолюции".
"Однозначно будем продвигать необходимость заострить безальтернативность переговорного решения, заострить отсутствие военного решения этой проблемы", - подчеркнул он.
Лавров также сообщил, что Москва попросит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша присоединиться к посредническим усилиям по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. "Думаю, это будет небесполезно", - добавил он.