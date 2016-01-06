Лавров: США в резолюции по КНДР должны подчеркнуть отсутствие военного решения проблемы

Глава МИД РФ сообщил, что российская сторона предложит генсеку ООН присоединиться к посредническим усилиям по урегулированию ситуации на Корейском полуострове

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Москва будет настаивать, чтобы в американской резолюции по КНДР было подчеркнуто отсутствие военного решения проблемы Корейского полуострова. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Как я понимаю, американцы уже подготовили резолюцию [по КНДР], и говорить, не видя текста, о том, что мы будем ее блокировать или поддерживать, наверное, не очень корректно, - сказал он. - Мы должны с ней ознакомиться, эта работа сейчас на экспертном уровне начинается".

"Будем исходить из тех оценок, из тех подходов, которые были изложены президентом [РФ Владимиром Путиным] на его пресс-конференции в Сямэне, - отметил Лавров. - Они заключаются в том, что уже многие годы пытаются решить проблему Корейского полуострова все новыми и новыми мерами давления, провозглашая при этом необходимость диалога, но ничего не делая для того, чтобы этот диалог возобновился. Это будем тем силком, который будет определять нашу позицию".