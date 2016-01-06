{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 11:21
Лавров: США в резолюции по КНДР должны подчеркнуть отсутствие военного решения проблемы

Глава МИД РФ сообщил, что российская сторона предложит генсеку ООН присоединиться к посредническим усилиям по урегулированию ситуации на Корейском полуострове

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Москва будет настаивать, чтобы в американской резолюции по КНДР было подчеркнуто отсутствие военного решения проблемы Корейского полуострова. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Как я понимаю, американцы уже подготовили резолюцию [по КНДР], и говорить, не видя текста, о том, что мы будем ее блокировать или поддерживать, наверное, не очень корректно, - сказал он. - Мы должны с ней ознакомиться, эта работа сейчас на экспертном уровне начинается".

"Будем исходить из тех оценок, из тех подходов, которые были изложены президентом [РФ Владимиром Путиным] на его пресс-конференции в Сямэне, - отметил Лавров. - Они заключаются в том, что уже многие годы пытаются решить проблему Корейского полуострова все новыми и новыми мерами давления, провозглашая при этом необходимость диалога, но ничего не делая для того, чтобы этот диалог возобновился. Это будем тем силком, который будет определять нашу позицию".

"На днях мы в ходе состоявшегося заседания Совета Безопасности после ядерного испытания КНДР вместе с китайскими коллегами привлекли внимание к совместной инициативе Москвы и Пекина об осуществлении дорожной карты, которая предложена Россией и Китаем для того, чтобы вывести эту ситуацию из глубокого пике и вернуть ее в русло переговоров, - сказал министр. - Посмотрим, что написано в проекте резолюции".

Смотрите также
Ядерная программа КНДР. Досье

"Однозначно будем продвигать необходимость заострить безальтернативность переговорного решения, заострить отсутствие военного решения этой проблемы", - подчеркнул он.

Лавров также сообщил, что Москва попросит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша присоединиться к посредническим усилиям по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. "Думаю, это будет небесполезно", - добавил он.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
Таро Коно: эмоционально связан с будущим российско-японских отношений
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Теги
ВЭФ-2017Гутерриш, АнтониуСитуация на Корейском полуостровеРакетные запуски в КНДРКитайРоссияКНДРСШАЛавров, Сергей Викторович
Читать далее
Итоги
Создавая 100 тысяч новых рабочих мест. Вызовы и решения
Участники ВЭФ обсудили, как привлечь квалифицированный персонал и молодежь для работы на Дальнем Востоке
6 сентября, 12:20
Камчатка готова приобретать в Хакасии уголь и мясо
6 сентября, 12:16
Россия может поставить до 0,5 млн тонн зерна в пострадавшую от засухи Монголию
6 сентября, 12:13
Путин: на Дальнем Востоке нужны талантливые, образованные, трудолюбивые люди
6 сентября, 12:10
Путин: необходимо разобраться с доступностью субсидируемых билетов на Дальнем Востоке
6 сентября, 12:09
Путин осмотрел новейший отечественный корвет
6 сентября, 12:08
Власти Хабаровского края и холдинг "Регион" договорились о сотрудничестве
6 сентября, 12:04
Путин: регионы Дальнего Востока через три года должны занимать первые места в рейтинге АСИ
6 сентября, 12:01
Рыбаки на Камчатке добыли порядка 235 тыс. тонн лосося с начала года
6 сентября, 11:57
Дерипаска прогнозирует рост цен на алюминий к концу года
6 сентября, 11:55
Итоги
Развитие Северного морского пути. От слов к делу
Строительство новых мощностей по производству СПГ и развитие инфраструктуры в Арктике приведут к значительному росту перевозок по СМП, считают эксперты
6 сентября, 11:49
Путин пообещал принять меры за неисполнение программ по развитию Дальнего Востока
6 сентября, 11:45
Путин: "дальневосточный гектар" нужно распространить на соотечественников за рубежом
6 сентября, 11:42
Грузооборот Восточного порта в Находке планируют увеличить вдвое к 2019 году
6 сентября, 11:38
Магаданская область будет сотрудничать с Siemens в сферах энергетики и здравоохранения
6 сентября, 11:37
Лавров: миссия ООН нужна для разведения сторон на линии соприкосновения в Донбассе
6 сентября, 11:33
Инженерным специальностям отданы 40% бюджетных мест в вузах Дальнего Востока
6 сентября, 11:24
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.