Инженерным специальностям отданы 40% бюджетных мест в вузах Дальнего Востока

Ольга Васильева добавила, что в ДВФО самые высокие в стране финансовые затраты на одного студента вуза

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Около 40% контрольных цифр приема в вузах Дальнего Востока на 2017/2018 год отданы инженерным специальностям. Об этом в среду заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Хочу развеять слухи, они муссируются в последнее время, что для высших и средних профессиональных учебных заведений на Дальнем Востоке сокращаются контрольные цифры приема. Это не так. В текущем 2017-2018 году вузы Дальнего Востока получили 21 тыс. бюджетных мест. Из них 40% мест отданы инженерным специальностям", - сказала Васильева.

По ее словам, это оправданная мера. "Когда мы формируем эти цифры, мы учитываем в полной мере региональные потребности кадров, которые необходимы для промышленности Дальнего Востока, а также для реализации крупных региональных проектов", - отметила министр.

Она также добавила, что в ДВФО самые высокие по России финансовые затраты на одного студента вуза. "Эта стоимость составляет 172 тыс. 400 рублей, в ЦФО, к примеру, она составляет 152 тыс., в Сибирском федеральном округе - 128 тыс.", - уточнила Васильева.

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