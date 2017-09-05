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6 сентября, 11:55
Дерипаска прогнозирует рост цен на алюминий к концу года

Основной акционер "Русала" отметил, что рост цен был спровоцирован китайскими инвесторами, которые начали входить в алюминиевый сектор

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Основной акционер "Русала" Олег Дерипаска прогнозирует увеличение цены и стабильный рост спроса на алюминий. Такими оценками он поделился в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Трудно говорить конкретно, но явно выше, чем сейчас, - ответил Дерипаска на просьбу ведущей спрогнозировать цену на алюминий в конце 2017 года. - Мы видим устойчивый и растущий спрос на все основные наши товары и материалы".

По его словам, рост цен был спровоцирован китайскими инвесторами, которые начали входить в алюминиевый сектор. На это, в частности, повлияли решения, которые в ближайшее время позволят сбалансировать рынок в Китае.

В качестве основного фактора, который будет определять рост спроса на алюминий, бизнесмен назвал "промышленную революцию" в области электрификации транспорта. Он отметил, что в связи с облегчением конструкций практически всех видов транспорта "сталь во многих аспектах уйдет в прошлое".

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Дерипаска, Олег ВладимировичРоссия
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