На базе нового терминала создадут около 500 рабочих мест

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Грузооборот Восточного порта в городе Находка Приморского края должен быть увеличен вдвое за счет строительства нового угольного терминала. Как сообщил в среду управляющий директор АО "Восточный порт" Анатолий Лазарев, объем инвестиций в проект составит порядка 37 млрд рублей.

"Общая стоимость проекта - порядка 37 млрд рублей. Из них 26 млрд рублей - это строительство самого терминала, остальные средства будут затрачены на строительство железнодорожной инфраструктуры", - сказал Лазарев на презентации проекта в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, грузооборот порта по итогам прошлого года составил 23,5 млн тонн. "При реализации данного проекта грузооборот в 2019 году выйдет на показатель 40 млн тонн", - уточнил Лазарев.

Новый терминал будет оснащен современными системами очистки и фильтрации для предотвращения загрязнения окружающей среды угольной пылью. Кроме того, будет создано порядка 500 новых рабочих мест.

Терминал будет включать в себя два новых причала и способен принимать суда с водоизмещением до 180 тыс. тонн. Также построят порядка 37 км железнодорожных путей для доставки и вывоза продукции.

По словам Лазарева, с вводом терминала в эксплуатацию компания планирует выйти на уровень налоговых отчислений в 6 млрд рублей в год. "Чтобы понять, насколько эта сумма велика: годовой бюджет города Находка составляет 3 млрд рублей", - отметил управляющий директор порта.

О порте и ВЭФ

Восточный порт - морской порт федерального значения, расположенный вблизи города Находка, который принимает суда с 1973 года. Он является крупнейшей гаванью в России, которая специализируется на перевалке продукции угледобывающей отрасли. Площадь акватории порта - более 50 кв. км, навигация в акватории порта осуществляется круглогодично.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.