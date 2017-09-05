Власти Хабаровского края и холдинг "Регион" договорились о сотрудничестве

Стороны уже обсудили планы по организации финансирования проекта центра протонно-лучевой терапии

ТАСС, 6 сентября. Правительство Хабаровского края и Агентство развития проектных инициатив (входит в ГК "Регион") договорились о реализации совместных проектов в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП). Соответствующее соглашение подписано в среду на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Подписи под документом поставили губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и заместитель генерального директора АО "Инвестиционная компания "Регион" Евгений Литвин. На встрече стороны обсудили планы по организации финансирования проекта создания центра протонно-лучевой терапии, который планируют реализовать краевые власти", - говорится в сообщении.

Литвин отметил, что Дальний Восток и Хабаровский край для компании один из наиболее интересных и перспективных регионов, где они хотели бы работать.

"Здесь за последние полтора года у нас уже появился ряд активов. Если говорить о проектах ГЧП, то у нас среди приоритетов - здравоохранение" - приводит его слова пресс-служба.

"Строительство такого центра в Хабаровске может обойтись не менее чем в 7 млрд рублей. Компания "Регион" согласна начать работу над проектом. У нас уже определена площадка. Мы можем реализовать эти планы на основе ГЧП", - цитирует Шпорта пресс-служба.

Группа компаний "Регион" - это крупный многопрофильный инвестиционный холдинг, расположенный в Москве и Санкт-Петербурге. Под управлением компании находятся активы размером более 350 млрд рублей. Одно из приоритетных направлений деятельности - развитие ГЧП, инвестиции в объекты инфраструктуры, здравоохранения и ЖКХ.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017..